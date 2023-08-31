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Министр обороны Британии Бен Уоллес подал в отставку после четырёх лет на посту

0:55
Мир

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес решил покинуть свой пост спустя четыре года службы. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подал в отставку после четырёх лет на посту
Фото: openverse.org

Отмечается, что британский премьер Риши Сунак уже подписал соответствующее заявление.

"После долгих размышлений я принял решение попросить разрешение уйти с должности", — подчеркнул Уоллес в письме.

Бена Уоллеса назначили министром обороны Британии в 2019 году, когда премьером был Борис Джонсон.

В июле 2023 года Уоллес посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому чаще показывать благодарность за предоставляемую Западом помощь. При этом глава Украины язвительно отреагировал на рекомендацию главы британского МО. Он попросил Уоллеса объяснить, как демонстрировать "полную благодарность".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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