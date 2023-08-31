Радио ZET: летевший в Москву самолёт совершил "необычное" движение над Польшей

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Следовавший из Бодрума в Москву самолёт турецкой авиакомпании совершил "необычное" движение в небе Польши, пролетев над Варшавой. Об этом сообщает польская радиостанция ZET.

Фото: Wikimedia Commons

"Необычный полёт" российских туристов на лайнере был зафиксирован сервисом Flightradar24 во вторник, 29 августа, отмечает издание. По его данным, самолёт совершил сначала манёвр между Люблином и Замостьем, направился в сторону Жешува и Кракова, и, наконец, пролетел над Варшавой в пути в Москву.

Сильный грозовой фронт стал причиной такого необычного маршрута воздушного судна, говорится в статье. Подробности о "странности" при этом не указываются.

Ранее польский журналист Конрад Ренкас предсказал появление на месте Польши в будущем нового политического образования.