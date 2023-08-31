Следовавший из Бодрума в Москву самолёт турецкой авиакомпании совершил "необычное" движение в небе Польши, пролетев над Варшавой. Об этом сообщает польская радиостанция ZET.
"Необычный полёт" российских туристов на лайнере был зафиксирован сервисом Flightradar24 во вторник, 29 августа, отмечает издание. По его данным, самолёт совершил сначала манёвр между Люблином и Замостьем, направился в сторону Жешува и Кракова, и, наконец, пролетел над Варшавой в пути в Москву.
Сильный грозовой фронт стал причиной такого необычного маршрута воздушного судна, говорится в статье. Подробности о "странности" при этом не указываются.
Ранее польский журналист Конрад Ренкас предсказал появление на месте Польши в будущем нового политического образования.
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