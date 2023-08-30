Французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц просто в бешенстве, от того, что российского лидера Владимира Путина не волнуют санкции Запада. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в своём блоге на YouTube-канале.
Эксперт отметил, что когда лидеры Германии и Франции встречались с Путиным, об ограничительных мерах он даже не упоминал.
"Макрон не мог понять, какого чёрта происходит?" — добавил Хинкл.
По его мнению, из-за экономического давления Запада глава российского государства не переживает, так как навредило оно именно именно Брюсселю и Вашингтону, тогда как Москва в этой сфере одержала победу.
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