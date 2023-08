Your browser does not support the audio element.

Французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц просто в бешенстве, от того, что российского лидера Владимира Путина не волнуют санкции Запада. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в своём блоге на YouTube-канале.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.