The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме

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Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Фото: www.president.gov.ua

Издание сообщает, что Байден ожидал на встрече с Зеленским благодарности за поддержку. Однако вместо этого украинский президент выкатил американскому "длинный список требований", главным из которых было вступление в НАТО.

Также Зеленский назвал Североатлантический альянс "исторической реликвией, значение которой уменьшается". Старика Байдена это разозлило, так как он хотел поделиться с молодым главой киевского режима мудростью и умерить его пыл, заключает автор статьи.