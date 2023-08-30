Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Издание сообщает, что Байден ожидал на встрече с Зеленским благодарности за поддержку. Однако вместо этого украинский президент выкатил американскому "длинный список требований", главным из которых было вступление в НАТО.
Также Зеленский назвал Североатлантический альянс "исторической реликвией, значение которой уменьшается". Старика Байдена это разозлило, так как он хотел поделиться с молодым главой киевского режима мудростью и умерить его пыл, заключает автор статьи.
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