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В Индии засуха достигла показателей 1901 года

1:45
Мир

В этом году август в Индии стал самым засушливым за всю историю наблюдений за погодой, начиная с 1901 года, согласно данным Метеорологического департамента Индии.

В Индии засуха достигла показателей 1901 года
Фото: Openverse

По информации департамента, дефицит осадков в августе может достигнуть отметки между 30% и 33%, общее количество осадков ожидается составить 170-175 мм. До этого самым засушливым августом в стране считался 2005 год, когда выпало лишь 191,2 мм осадков, что составило всего лишь 75% от нормы.

Из-за недостатка сильных муссонных дождей с июня по август по всей территории Индии наблюдается дефицит осадков, составляющий 9%. Даже сильные дожди в июле не смогли полностью исправить ситуацию: выпавшие 315,9 мм осадков в стране оказались на 13% больше средней нормы.

Ученые связывают неравномерное распределение осадков на большей части территории Индии в этом году с глобальными изменениями климата, воздействием феномена Эль-Ниньо и сокращением числа циклонов в Бенгальском заливе с обычных четырех-пяти до всего лишь нескольких. Эти циклоны приносят основную часть летних дождей.

Июнь и август являются самыми влажными месяцами в году в Индии для сельского хозяйства. Метеорологи ожидают, что дефицит осадков в центральной части Индии будет пополнен осадками в начале сентября, когда в Бенгальском заливе сформируется область пониженного давления.

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Люди гибнут от аномального зноя в Индии. Жара раскаляет планету
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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