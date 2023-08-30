В Индии засуха достигла показателей 1901 года

1:45 Your browser does not support the audio element. Мир

В этом году август в Индии стал самым засушливым за всю историю наблюдений за погодой, начиная с 1901 года, согласно данным Метеорологического департамента Индии.

Фото: Openverse

По информации департамента, дефицит осадков в августе может достигнуть отметки между 30% и 33%, общее количество осадков ожидается составить 170-175 мм. До этого самым засушливым августом в стране считался 2005 год, когда выпало лишь 191,2 мм осадков, что составило всего лишь 75% от нормы.

Из-за недостатка сильных муссонных дождей с июня по август по всей территории Индии наблюдается дефицит осадков, составляющий 9%. Даже сильные дожди в июле не смогли полностью исправить ситуацию: выпавшие 315,9 мм осадков в стране оказались на 13% больше средней нормы.

Ученые связывают неравномерное распределение осадков на большей части территории Индии в этом году с глобальными изменениями климата, воздействием феномена Эль-Ниньо и сокращением числа циклонов в Бенгальском заливе с обычных четырех-пяти до всего лишь нескольких. Эти циклоны приносят основную часть летних дождей.

Июнь и август являются самыми влажными месяцами в году в Индии для сельского хозяйства. Метеорологи ожидают, что дефицит осадков в центральной части Индии будет пополнен осадками в начале сентября, когда в Бенгальском заливе сформируется область пониженного давления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.