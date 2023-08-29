В Китае официально утвердили новые карты страны с частью территории России

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В Китае выпустили официально утвержденный комплект географических карт за 2023 года, на которых часть территории России отмечена как входящая в состав КНР. Карты подготовлены государственным "Картографическим сервисом стандартных карт".

Фото: Министерство природных ресурсов КНР

Речь о расположенном на реке Амур Большом Уссурийском острове. В 2008 году он был разделён по договору между Россией и Китаем. На нынешней же карте весь остров указан как самая восточная точка КНР.

"Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира", — цитирует РБК пояснительную записку к карте.

Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты, отметили в сервисе.

Спор за контроль над островом Большой Уссурийский шёл между Россией и Китаем с 1860 года. Дело в том, что граница между государствами была проведена по Амуру, статус же островов был неопределённым.

В 2004 году было заключено соглашение, по которому западная часть Большого Уссурийского острова, остров Тарабаров, некоторые мелкие острова были переданы КНР.

К территории Китая в картах также отнесены индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин, которые расположены в Гималаях. Между двумя странами уже несколько десятилетий идут споры вокруг этих территорий. И в 1962 году здесь даже произошёл вооруженный конфликт. В результате под контроль Китайской народной республики перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

В МИД Индии сегодня заявили, что выразили по дипломатическим каналам протест по поводу новой стандартной карты Китая.

Стоит заметить, что на карте также отражены претензии Китая на остров Тайвань и "линия с девятью штрихами", которая отражает претензии КНР на большую часть Южно-Китайского моря.