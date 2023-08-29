Япония может подать жалобу в ВТО в связи с запретом КНР на импорт японских морепродуктов

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Японские власти рассматривают возможность подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на запрет Китая на импорт японских морепродуктов. Китай ввел этот запрет после того, как в океан попала дезактивированная вода с АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио.

Фото: openverse

Он заявил: "Мы примем необходимые меры в рамках ВТО и других соответствующих структур".

Премьер-министр Фумио Кисида, выступая на заседании правящей Либерально-демократической партии, заверил, что правительство "примет все необходимые меры для того, чтобы не нанести ущерба предприятиям рыбной отрасли". Он также отметил, что правительство будет поддерживать усилия по "увеличению потребления морепродуктов".

Сброс дезактивированной воды в океан с АЭС "Фукусима-1" начался 24 августа по решению Токийской электроэнергетической компании (TEPCO). Через два дня TEPCO объявила, что в пробах воды, взятых в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места сброса, следов трития не обнаружено. Японское агентство по рыболовству также сообщило об отсутствии следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало резкую критику со стороны ряда стран, в частности, Китая. Главное таможенное управление Китая с 24 августа приостановило весь импорт морепродуктов из Японии.

Авария на АЭС "Фукусима-1", произошедшая в марте 2011 года, была вызвана выходом из строя систем энергоснабжения и охлаждения в результате цунами. Это привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшемуся взрывами и выбросом радиации в атмосферу. Заражению подверглись обширные территории, что привело к необходимости эвакуации десятков тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой из-за ее объема, превышающего 1,25 млн. тонн, стало проблематичным.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило сброс значительного количества воды, которая, как утверждалось, была дезактивирована, хотя в ней по-прежнему содержался тритий — радиоактивный изотоп водорода.

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