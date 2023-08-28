Обещания украинского президента Владимира Зеленского не переносить боевые действия на территорию России — это политическая игра. В этом уверен член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Ранее в ходе всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что боевые действия не должны выйти с Украины на российскую территорию, потому что в таком случае Киев "рискует остаться один".
Подобные заявления Зеленского носят чисто формальный характер, да и со стороны Запада запреты на атаки территории РФ — это просто имитация соблюдения норм международного права, сообщил эксперт.
"Это политическая игра, Зеленский старается удержаться на плаву… Формально он выполняет предписания Запада и заявляет, что не будет нарушать запретов, но на самом деле он прекрасно понимает, что все эти запреты носят характер имитации приверженности к нормам международного права", — заметил Бартош в разговоре с РИА Новости.
Бартош напомнил, что сам Зеленский сейчас находится в очень неустойчивом положении на фоне неудач контрнаступления Киева. А страны Запада проявляют агрессию по отношению к РФ, потому что снабжают Украину оружием, бойцами и инструкторами.
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