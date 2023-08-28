Французским виноделам выделят €200 млн на перепроизводство излишков продукции

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Власти Европейского союза и Франции приняли решение о выделении суммы в €200 млн для поддержки французских производителей вина, которые столкнулись с избыточными запасами продукции из-за упадка спроса на отечественное вино. Эту информацию опубликовала газета Le Figaro.

Фото: Openverse

Газета сообщает, что спрос на красные и розовые вина в стране недавно снизился, особенно среди молодёжи Франции. Отмечается, что избыточное вино не подвергается уничтожению, а используется в производстве других спиртных напитков. Подобная мера была проведена в 2020 году во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Издание также подчеркивает, что некоторые эксперты предлагают выкорчевать часть виноградных лоз для более эффективного сокращения предложения.

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