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Адвокат заявил, что выдвинутые против Трампа обвинения не вызывают беспокойства

2:04
Мир

По словам адвоката Алины Хабба, команда бывшего президента США Дональда Трампа не обеспокоена выдвинутыми против него обвинениями, поскольку знает о фактах и считает эти дела политически мотивированными.

Адвокат заявил, что выдвинутые против Трампа обвинения не вызывают беспокойства
Фото: Wikipedia

"Мы не беспокоимся, потому что знаем факты по этим делам, которые я не могу разглашать, очевидно, по соображениям конфиденциальности. Но я могу сказать, что все это делается для того, чтобы ограничить его (Трампа)", — заявила адвокат в интервью телеканалу Fox News.

Она также призвала провести расследование в отношении специального прокурора Джека Смита, который ведет дела против Трампа, сославшись на то, что аналогичное расследование уже ведется в отношении окружного прокурора округа Фултон Фанни Уиллис в штате Джорджия.

В Конгрессе потребовали от Уиллис информацию об использовании ею федеральных средств и взаимодействии с Министерством юстиции и спецпрокурором Джеком Смитом по делу о вмешательстве в выборы, обвинения в котором были предъявлены Трампу, подозревая, что ее решения могли быть политически мотивированными.

"Даты судебных заседаний также будут сдвинуты. Это нереально. Все это похоже на театральную постановку, и ни один судья не скажет, что вы можете одновременно участвовать в двух судебных процессах в двух разных штатах, поскольку многие из них пересекаются", — добавил адвокат.

Как отмечает журнал Rolling Stone, всего против Трампа выдвинуто 91 обвинение, из них 44 — на федеральном уровне и 47 — на уровне штатов. 14 августа большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения во вмешательстве в выборы 2020 года бывшему президенту, его адвокатам, помощникам, сотрудникам предвыборного штаба и представителям местной Республиканской партии. Обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.

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Дональд Трамп останется на свободе до суда под залог в 200 тысяч долларов
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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