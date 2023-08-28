Солдаты США оглохли из-за бракованных берушей

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Американская компания 3M вынуждена будет выплатить около 5,5 миллиардов долларов в связи с выявленным дефектом в противошумных вкладышах, предназначенных для военнослужащих армии США. Этот шаг направлен на удовлетворение более чем 300 тысяч исков, поступивших в адрес компании, как сообщает источник издания Bloomberg.

Фото: openverse

Согласно информации издания, предоставленные военным наушники оказались недостаточно эффективными в практическом использовании. Из-за использования дефектных наушников у многих военнослужащих возникли проблемы со слухом. Обусловленную сумму 3M будет выплачивать в течение пяти лет.

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