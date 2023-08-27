AFP: у генконсульства Марокко на Корсике обнаружили голову кабана

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

У входа в генеральное консульство Марокко на острове Корсика, который является частью территории Франции, была обнаружена голова кабана, пишет агентство Agence France-Presse (AFP).

Фото: openverse

Нажуа Эль-Беррак, генеральный консул Марокко на Корсике, уточнила, что на данный момент нет результатов расследования, касающегося этого инцидента, в ответ на запрос агентства о предоставлении комментария.

Как подчеркивает AFP, марокканская община составляет 30% от общего числа иммигрантов, проживающих на острове.