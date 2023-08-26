Россия всегда давала отпор тем, кто пытался посягнуть на страну, британский правозащитник Лео Мухаммед. По его словам, за много веков ситуация не изменилась.
Как подчеркнул Мухаммед, западным партнёрам Украины и самому Киеву необходимо обратить внимание на историю России.
"Русские вели войны с девятого века. И, по сути, они никогда не проигрывали. <…> На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить", — заявил правозащитник в выступлении, которое транслировал TNILSG.
По словам Мухаммеда, сейчас ситуация в корне не поменялась.
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