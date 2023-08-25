Длительные военные действия оказались неожиданностью для западных союзников Украины, в то время как российский лидер Владимир Путин был готов к такому развитию событий. Так считает американский обозреватель Зак Йост.
"Запад оказался застигнутым врасплох, ведя опосредованную войну на истощение, не имея для этого промышленной базы", — отметил Йост в материале для National Interest.
Автор напомнил, что преимущество в украинском конфликте на стороне тех, кто имеет больше пехоты и артиллерии. И российский военно-промышленный комплекс благодаря действиям Путина успешно справляется с производством всего необходимого для армии.
В то же время ресурсы Запада уже на исходе, а его промышленный комплекс не настроен на пополнение этих запасов, поэтому Киев снабжать ему больше просто нечем.
У западных союзников Украине заканчиваются боеприпасы, вооружение и живая сила, а в зоне СВО российская артиллерия и авиация успешно выводит из строя украинскую военную инфраструктуру.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.