NI: Путин был готов к затяжному конфликту на Украине, в отличие от Запада

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Длительные военные действия оказались неожиданностью для западных союзников Украины, в то время как российский лидер Владимир Путин был готов к такому развитию событий. Так считает американский обозреватель Зак Йост.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Запад оказался застигнутым врасплох, ведя опосредованную войну на истощение, не имея для этого промышленной базы", — отметил Йост в материале для National Interest.

Автор напомнил, что преимущество в украинском конфликте на стороне тех, кто имеет больше пехоты и артиллерии. И российский военно-промышленный комплекс благодаря действиям Путина успешно справляется с производством всего необходимого для армии.

В то же время ресурсы Запада уже на исходе, а его промышленный комплекс не настроен на пополнение этих запасов, поэтому Киев снабжать ему больше просто нечем.

У западных союзников Украине заканчиваются боеприпасы, вооружение и живая сила, а в зоне СВО российская артиллерия и авиация успешно выводит из строя украинскую военную инфраструктуру.