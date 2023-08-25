Украинской армии пока не удалось продвинуться в рамках заявленного контрнаступления. Об этом заявил американский отставной генерал Дэвид Петреус в материале для The Washington Post.
Генерал отметил, что контрнаступление ВСУ до сих пор находится на начальном этапе, и будет продолжаться ещё не менее четырёх месяцев.
"Наступление Украины далеко от завершения. Фактически, оно все еще находится на ранней стадии — всего десять недель и, вероятно, продлится еще как минимум четыре месяца", — сообщил Петреус.
Генерал напомнил, что американцам уже удавалось прорвать сложные линии обороны в Ираке. Но ВСУ не располагают теми возможностями, которые были тогда у американской армии. В частности, это касается авиации, которой у Киева совсем нет, и бронетехники, которой у украинской армии также недостаточно.
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