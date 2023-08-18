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Петр Ермилин

В Конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чем причина?

5:12
Мир » Северная Америка

Ряд американских конгрессменов заявил о том, что не поддерживает новый пакет помощи Киеву в связи с негативным прогнозом американской разведки относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую информацию приводит американское издание The Washington со ссылкой на собственные источники. Pravda.Ru разбирается в ситуации.

В Конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чем причина?
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5836

Позиция конгрессменов

В материале WP авторы ссылаются на просьбу американского лидера Джо Байдена, ранее запросившего дополнительные 20,6 миллиарда долларов для помощи Киеву.

"Мрачная перспектива (неуспешного контрнаступления ВСУ. — ред.), о которой проинформировали некоторых республиканцев и демократов на Капитолийском холме, уже вызвала ряд обвинений на закрытых встречах. Некоторые республиканцы теперь отказываются от просьбы президента Байдена о дополнительных 20,6 миллиарда долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты наступления. Другие республиканцы, в меньшей степени демократы обвиняют администрацию в том, что она не отправила Украине более мощное оружие раньше", — говорится в статье The Washington Post.

Просьба Байдена

О запросе Байдена стало известно 15 августа. В этот день госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос администрации США на дополнительную помощь Украине, которую он пообещал поддерживать до достижения справедливого мира.

"На прошлой неделе президент Байден в рамках выполнения этого обещания запросил 24,1 миллиарда долларов у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях [...] Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании", — цитировала Блинкена РИА Новости.

Прогноз разведки США

"Разведсообщество США считает, что контрнаступление Украины не достигнет ключевого города на юго-востоке страны — Мелитополя, сообщили The Washington Post люди, знакомые с засекреченным прогнозом. Этот вывод, если он окажется верным, будет означать, что Киев не выполнит свою главную задачу по перекрытию сухопутного моста России в Крым в этом году", — говорится в материале.

Авторы материала уточняют, что подобная "мрачная" для Украины оценка основана на "мастерстве" России в защите территорий с помощью минных полей. Так, журналисты WP пишут, что сложившаяся ситуация вынудит западных и украинских чиновников объясняться, почему стоившее десятки миллиардов долларов оружия и техники контрнаступление ВСУ так и не достигло своих целей.

Десятки миллиардов помощи

Крупнейшим военным донором США продолжает оставаться Вашингтон. Киеву периодически выделяются как миллиардные транши, на которые страна может закупать оружие для борьбы с Россией, регулярно ВСУ получают и "поддерживающие" пакеты помощи, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов.

О самом крупном пакете помощи Вашингтона Киеву стало известно в начале января 2023 года. Тогда Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 3,075 миллиарда долларов.

Регулярно продолжаются подсчеты общих сумм поддержки Киева. Попытки вычислить конечную цифру предпринимали журналисты, однако конкретика осложняется секретностью таких поставок. 19 апреля в Белом доме официально заявили, что с начала СВО объем американской военной помощи Украине достиг 35,4 миллиарда долларов.

Что думает Россия о помощи Запада Украине?

Российская сторона однозначно осуждает любую военную помощь Украине и расценивает это как акт враждебности в отношении Москвы. Так, например, министр обороны Сергей Шойгу ранее указывал на риск эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок военной техники Киеву.

"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", — цитирует главу ведомства телеграм-канал Минобороны.

Российский президент Владимир Путин, однако, комментируя поставки, уточнял, что они никак не помогают Киеву. Такое заявление он сделал, говоря о ходе контрнаступления ВСУ, которое российская стороны оценивает как провальное.

"Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активном образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии", — подчеркнул глава государства.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша всу джо байден сергей шойгу энтони блинкен владимир путин
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