В горах в Германии на фото попал обнажённый "человек-волк"

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В горах Гарц в Германии был сфотографирован одинокий человек, которого местные жители прозвали "человеком-волком". Этот загадочный мужчина живёт в лесах недалеко от Бланкенбурга и является объектом обсуждения уже многие годы. Ранее сообщалось о ямах для костра и примитивных жилищах, обнаруженных местными жителями. Впервые теперь появилось фотографическое доказательство его существования, сделанное на камеру телефона.

Фото: https://www.bild.de

На снимке запечатлён обнаженный мужчина, который сидит и опирается на палку. Как пишет Bild*, этот "человек-волк" был замечен двумя жителями Хальберштадта, которые приехали для изучения местной пещеры.

"Когда мы достигли Песчаных пещер, мы увидели "человека-волка". Он стоял наверху над одной из пещер, держа в руках длинную палку, похожую на копьё", — сказала одна из очевидцев Джина Вайс.

Причём "человек-волк" заметил её и не переставал смотреть на протяжении десяти минут.

Предположительно, мужчине около 40 лет. Местные жители говорят, что он выглядит грязным и ведёт себя подобно человеку каменного века, как из учебника истории.

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