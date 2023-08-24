Политолог считает, что после выборов в США военная помощь Украине не станет меньше

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Профессор МГУ, политолог Андрей Манойло полагает, что не стоит рассчитывать на то, что в результате выборов в США к власти придут более расположенные к России хозяева Белого дома.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Этого не будет никогда", — сказал Манойло в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Политолог напомнил, что представители разных партий в США связаны друг с другом и находятся "в одной упряжке", поэтому вряд ли США перестанут оказывать Украине военную и финансовую помощь. Он уверен, что если к власти придут республиканцы, поддержка Украины будет только расти.

Манойло напомнил, что похожая ситуация была, когда президентом США стал Дональд Трамп, на которого ряд российских политиков возлагал определённые надежды. Однако чуда не произошло, и российско-американские отношения при Трампе лучше не стали.

"Разницы никакой, кто придёт. Неважно, хоть Мишель Обама, Хоть Барак Обама, хоть Саакашвили", — добавил Манойло.