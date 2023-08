Your browser does not support the audio element.

Профессор МГУ, политолог Андрей Манойло полагает, что не стоит рассчитывать на то, что в результате выборов в США к власти придут более расположенные к России хозяева Белого дома.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.