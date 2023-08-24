Представитель Главного управленяи разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов объяснил, зачем Киев запускает дроны по "Москва-Сити".
По его словам, делается это для психологического воздействия на граждан России. А также для информационного эффекта. Об этом спикер ГУР заявил в интервью украинским СМИ.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, каким маршрутом дроны ВСУ пролетают незамеченными до "Москва-Сити".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.