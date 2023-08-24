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В разведке Украины заявили, что запускают дроны по "Москва-Сити" для психологического воздействия

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Мир

Представитель Главного управленяи разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов объяснил, зачем Киев запускает дроны по "Москва-Сити".

В разведке Украины заявили, что запускают дроны по "Москва-Сити" для психологического воздействия
Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, делается это для психологического воздействия на граждан России. А также для информационного эффекта. Об этом спикер ГУР заявил в интервью украинским СМИ.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, каким маршрутом дроны ВСУ пролетают незамеченными до "Москва-Сити".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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