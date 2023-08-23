Военные РФ ликвидировали в зоне СВО заместителя Дмитрия Яроша полковника Ильницкого

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

В зоне СВО ликвидирован депутат киевского горсовета, полковник в отставке Сергей Ильницкий. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Евгений Поддубный в среду, 23 августа.

Фото: kyivpost.com

Он отметил, что уничтоженный российскими военными политик принимал в боевых действиях против республик Донбасса с 2014 года, а также был убеждённым националистом и занимал руководящие посты, был заместителем Дмитрия Яроша. Позже он стал командиром отряда "Юг" в составе 28-й отдельной механизированной бригады.

Подробности ликвидации военкор не приводит.

Ранее сообщалось, что боец группировки "Отважные" в ходе дуэли уничтожил "супер-снайпершу" ВСУ с позывным "Молния".