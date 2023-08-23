В зоне СВО ликвидирован депутат киевского горсовета, полковник в отставке Сергей Ильницкий. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Евгений Поддубный в среду, 23 августа.
Он отметил, что уничтоженный российскими военными политик принимал в боевых действиях против республик Донбасса с 2014 года, а также был убеждённым националистом и занимал руководящие посты, был заместителем Дмитрия Яроша. Позже он стал командиром отряда "Юг" в составе 28-й отдельной механизированной бригады.
Подробности ликвидации военкор не приводит.
Ранее сообщалось, что боец группировки "Отважные" в ходе дуэли уничтожил "супер-снайпершу" ВСУ с позывным "Молния".
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.