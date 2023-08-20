Командующий ВВС ВСУ Олещук: американский истребитель F-16 уже садился на аэродромах Украины

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Как заявил командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук, американский истребитель F-16 уже ранее бывал на Украине. Слова командующего цитирует украинское издание УНИАН.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

"Самолёт F-16 был на Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместное учения с пилотами F-16. Соответственно, у нас есть опыт эксплуатации самолёта F-16", — сказал Олещук.

Олещук заверил, что украинские власти сейчас ведут подготовку взлётно-посадочных полос на территории страны, инфраструктура аэродромов восстанавливается, возводятся защитные конструкции для эксплуатации истребителей США.

Ранее в Белом доме ещё раз подтвердили, что Киеву будут переданы истребители F-16, как только будет завершена подготовка украинских лётчиков.