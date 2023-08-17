Fox News: Джо Байден отдыхает на пляже, пока на Гавайях борются с пожарами

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Американский президент Джо Байден расслабляется на пляже, пока на Гавайях борются с крупными природными пожарами, передаёт телеканал Fox News.

Президент США Джо Байден на пляже

Ведущая напомнила, что огнём был разрушен целый город. Как пояснила журналистка, в это время глава Белого дома продолжал лежать под солнцем.

"И пока на Гавайях считали погибших, Байден играл в Делавэре роль пляжного бездельника", — сказала ведущая.

В сюжете отмечается, что президент США, выступая с заявлением по поводу трагедии на Гавайях, читал текст с телесуфлёра.

9 августа на острове Мауи на Гавайях произошёл лесной пожар, который впоследствии перекинулся на туристический город Лахайна и полностью его разрушил. Власти оценивают точный размер ущерба, который был причинён из-за катастрофы.