Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 96

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Число погибших в результате пожаров на гавайском острове Мауи в настоящее время возросло до 96, сообщается в пресс-релизе властей округа Мауи. Полицейское управление Мауи подтвердило эту цифру в 21:00 по местному времени 14 августа (10:00 по московскому времени). Продолжающиеся усилия по тушению пожара позволили на 60% локализовать пожар в окрестностях Кула, в то время как воздействие пламени на Лахайну, наиболее пострадавший район, сократилось до 85%. Пожар в деревне Пулеху был полностью локализован.

Фото: www.osnmedia.ru

Жители эвакуированных поселений столкнулись с печальной реальностью, что даже после того, как пожары будут потушены, они все еще не могут вернуться на остров из-за наличия токсичных остатков, оставленных пламенем.

Вспышка лесного пожара произошла на острове Мауи 9 августа. Вызванный сильным ветром, пожар быстро распространился на популярный туристический город Лахайна, что привело к его полному разрушению. Эти пожары стали самыми смертоносными в Соединенных Штатах за последнее столетие. Губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что последствия этого "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата, по оценкам, нанесли ущерб примерно в 6 миллиардов долларов.

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