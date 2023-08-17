Американский актёр о Зеленском: "Выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями"

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Джон Макгинли, американский актёр из сериала "Клиника", призвал украинского президента Владимира Зеленского в срочном порядке лечиться от наркозависимости, которую он, вероятно, получил за последний год в связи с текущими событиями внутри его страны.

Фото: "Владимир Зеленский (01-04-2022)" by President Of Ukraine from Україна is marked with CC0 1.0.

"За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта".

Зеленому необходимо позаботиться о себе, так как, по словам Макгинли, он находится в положении, из которого трудно выбраться.

Напомним, ранее лидер Украины заявил о необходимости легализовать медикаментозные препараты на основе каннабиса: производство, безусловно, должно происходить на территории страны. Минздрав государства поддержал такую идею.