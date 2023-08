Your browser does not support the audio element.

Джон Макгинли, американский актёр из сериала "Клиника", призвал украинского президента Владимира Зеленского в срочном порядке лечиться от наркозависимости, которую он, вероятно, получил за последний год в связи с текущими событиями внутри его страны.

Фото: "Владимир Зеленский (01-04-2022)" by President Of Ukraine from Україна is marked with CC0 1.0.