Шойгу: Россия и Белоруссия намерены укреплять Союзное государство в ответ на рост НАТО

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Российская Федерация и Республика Беларусь работают над укреплением безопасности и военной обороны Союзного государства: это своеобразный ответ на активную боевую деятельность НАТО. Об этом сообщил глава российского МО Сергей Шойгу во время XI Московской конференции по международной безопасности.

Фото: stat.mil.ru

"Военная деятельность НАТО существенно возросла после вступления в альянс Финляндии и фактического поглощения блоком военных структур Швеции. Хотя для нас так и остается открытым вопрос о том, что приобрели Хельсинки и Стокгольм после их последовательного втягивания в военное противостояние с Россией".

РФ внимательно отслеживает происходящие изменения, указал Шойгу. Союзное государство будет адекватно реагировать на потенциальные угрозы и провокации.