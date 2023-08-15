Российская Федерация и Республика Беларусь работают над укреплением безопасности и военной обороны Союзного государства: это своеобразный ответ на активную боевую деятельность НАТО. Об этом сообщил глава российского МО Сергей Шойгу во время XI Московской конференции по международной безопасности.
"Военная деятельность НАТО существенно возросла после вступления в альянс Финляндии и фактического поглощения блоком военных структур Швеции. Хотя для нас так и остается открытым вопрос о том, что приобрели Хельсинки и Стокгольм после их последовательного втягивания в военное противостояние с Россией".
РФ внимательно отслеживает происходящие изменения, указал Шойгу. Союзное государство будет адекватно реагировать на потенциальные угрозы и провокации.
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