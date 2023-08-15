Лаос планирует увеличить количество прямых авиасообщений с Россией: в скором времени гражданские самолёты будут вылетать из Москвы. Об этом заявил генеральный директор института промышленности и коммерции министерства промышленности и торговли Лаоса доктор Кеоморакот Сидлаконе.
"Мы всегда открыты для России. Хотим открыть прямой рейс из Москвы. Сейчас договариваемся".
Напомним, ранее стало известно, что с сентября текущего года откроются прямые рейсы из Москвы на Бали. Перелёты будет выполнять компания "Россия" по средам и воскресеньям.
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