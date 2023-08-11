WSJ: поединок Макса и Цукерберга подтвердил завершение оболванивания США

2:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Оболванивание Америки почти завершено. Об этом свидетельствует бой миллиардера, создателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска против главы Meta** Марка Цукерберга. Такое заявление сделал американский журналист Дэниэл Хеннингер, пишет WSJ.

Фото: РБК

Бизнесмены начали обмениваться сообщениями в соцсетях после того, как Цукерберг сообщил о желании создать аналог Twitter* Маска. Создатель компаний Tesla и SpaceX заявил о готовности к поединку. Цукерберг ответил ему сообщением: "Присылай локацию". Он запустил соцсеть Threads, увидев у Макса проблемы с Twitter*. На это бизнесмен ответил ребрендингом Твиттера на "X".

"Целый день поднимаю тяжести, готовлюсь к бою. Нет времени ходить в спортзал, приходится таскать их на работу”, — написал Маск в соцсети.

52-летний Маск вызвал 39-летнего Цукерберга на поединок в "клетке" 21 июня. Дата проведения боя не определена. Цукерберг предложил назначить его на 26 августа. Идёт обсуждение возможности проведения поединка в римском Колизее.

Маск не является профессиональным спортсменом. Он тяжелее соперника и не планирует худеть. Цукерберг находится в отличной физической форме и придерживается строгого режима тренировок.

Оба бизнесмена согласны отдать вырученные в результате поединка средства на благотворительность.

"Люди тратят бесконечно много времени на то, чтобы их дети держались как можно дальше от соцсетей, потому что не хотят их оболванивания. Но выясняется, что болванами являются даже руководители крупных компаний”, — сделал вывод Хеннингер.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

** компания Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.