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Rzeczpospolita: судьба украинского конфликта будет в руках Путина

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Мир

Украина слишком зависима от внешних факторов и решать свою судьбу сама не может. Это её основная проблема, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita: судьба украинского конфликта будет в руках Путина
Фото: www.gazeta.ru

Автор статьи считает, что возможность решить судьбу украинского конфликта будет в руках российского президента Владимира Путина. На исход ситуации также может повлиять и смена политических сил в ЕС и США.

Киев попал в большую зависимость от поставок Западом вооружения и тем самым лишился самостоятельности, заключил журналист.

Ранее в Польше назвали причины, из-за которых Украина не вступит в Евросоюз.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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