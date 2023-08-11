Rzeczpospolita: судьба украинского конфликта будет в руках Путина

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Украина слишком зависима от внешних факторов и решать свою судьбу сама не может. Это её основная проблема, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Фото: www.gazeta.ru

Автор статьи считает, что возможность решить судьбу украинского конфликта будет в руках российского президента Владимира Путина. На исход ситуации также может повлиять и смена политических сил в ЕС и США.

Киев попал в большую зависимость от поставок Западом вооружения и тем самым лишился самостоятельности, заключил журналист.

Ранее в Польше назвали причины, из-за которых Украина не вступит в Евросоюз.