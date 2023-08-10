Марков: Вашингтон приползёт к Москве на коленях с просьбой заключить Минск-3

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему Джозеф Байден приложит все усилия, чтобы добиться мира на Украине.

Фото: eer.ru

Марков рассказал, что, согласно социологическим опросам, 83% граждан США боятся ядерного противостояния с Россией из-за Украины.

Политолог считает, что Байден попытается заключить мир на Украине, чтобы угодить своему электорату накануне президентских выборов.

"Вашингтон приползёт к Москве на коленях с просьбой заключить Минск-3. Если армия России будет наступать, конечно", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Он считает, что выпрашивать мир у России президент США будет летом 2024 года, но не исключил также, что это случится уже этой зимой.

Ранее Марков рассказал, что ВСУ удалось зацепиться в Работино.