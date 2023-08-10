Замглавы департамента МИД Голубовский: Россия и Китай рассматривают вопрос об упрощении визового режима

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Власти Российской Федерации и КНР продолжают рассматривать вопросы, связанные с упрощением визового режима, следует из заявления замглавы консульского департамента МИД РФ Руслана Голубовского.

Фото: Википедия

На торжественной церемонии открытия визового центра Китая в столице России Голубовский заверил в том, что этот актуальный вопрос постоянно контролируют обе стороны.