Власти Российской Федерации и КНР продолжают рассматривать вопросы, связанные с упрощением визового режима, следует из заявления замглавы консульского департамента МИД РФ Руслана Голубовского.
На торжественной церемонии открытия визового центра Китая в столице России Голубовский заверил в том, что этот актуальный вопрос постоянно контролируют обе стороны.
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