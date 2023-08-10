В Швеции чиновник полиции заявил, что страна стала главной целью террористов после актов сожжения Корана

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В последнее время в поле зрения исламистских террористических группировок попали такие страны, как Швеция, Дания и Нидерланды. Всплеск интереса к этим странам произошел после нескольких инцидентов, связанных с осквернением Корана. В эксклюзивном интервью агентству ТТ Магнус Шёберг, руководитель отдела по борьбе с терроризмом Национального оперативного управления полиции, рассказал об обострении угроз в регионе, сообщает ТАСС.

Фото: pxhere. com

Обострение угроз

"У нас есть сообщения и коммюнике от большинства террористических групп, которые в настоящее время упоминают Швецию вместе с Данией и Нидерландами в заявлениях. Это делает угрозу более ощутимой", — подтвердил Шёберг.

В октябре 2010 года шведская полиция безопасности (SEPO) повысила уровень террористической угрозы со второго до третьего.

Готовность на фоне неопределенности

Отвечая на вопрос о готовности шведской полиции к противодействию растущей террористической угрозе, Шёберг подтвердил способность государства принять соответствующие меры безопасности.

Серия инцидентов

В Стокгольме произошла серия провокационных акций, которые вызывают опасения в регионе. Так, 28 июня 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения полиции вырвал страницы из Корана и поджёг их в центре площади Медборгарплатсен. В аналогичном инциденте 20 июля во время акции протеста у посольства Ирака в Стокгольме и Момика, и его соорганизатор Салван Наджем осквернили священную книгу ударами ног, но не стали её сжигать.

Ещё большее напряжение вызвала санкционированная демонстрация, состоявшаяся 3 августа на берегу озера Меларен в пригороде Стокгольма. Организаторы демонстрации намеренно подожгли Коран, заявив, что таким образом они хотят показать взаимосвязь религии и политики.

Ранее мы писали, что президент Ирана резко осудил случаи сжигания Корана в Швеции и Дании.

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