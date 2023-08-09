В США профессора вынудили уйти в отставку из-за лайков в соцсетях

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Президент престижного американского частного университета Thomas Jefferson University Марк Тыкочинский подал заявление об отставке после критики со стороны коллег и студентов. Полемика возникла из-за его общения в социальной сети X (бывший Twitter*), где ему понравились сообщения, критикующие COVID-19 и гендерные переходы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Fox News.

Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уход и его предыстория

По словам генерального директора университета Джозефа Каччионе, в июле он проинформировал университетское сообщество о решении Тыкочинского уйти с поста президента. Причиной ухода было названо намерение Тыкочинского "сосредоточиться на исследованиях в качестве преподавателя". Это заявление было сделано через три месяца после того, как профессор поставил лайк на платформе X за сообщения, критикующие крупные фармацевтические компании, вакцины, протоколы COVID-19 и медицинские процедуры, связанные с переходом пола.

Обеспокоенность и реакция студентов

Студенты университета выразили свою обеспокоенность позицией Тыкочинского по вопросам трансгендерности. В письме на имя руководства университета они обвинили учебное заведение в отсутствии разнообразия и инклюзивности. Директор университета признал, что на Тыкочинского возлагаются более серьезные надежды в связи с его должностью, и подчеркнул, что профессор должен был более внимательно относиться к своим действиям.

* Социальная сеть, запрещенная на территории Российской Федерации

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