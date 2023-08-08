Зеленский: "Контрнаступ не получается — мы отступаем, но инициатива у нас"

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Президент Владимир Зеленский вынужден в своих обращениях правительству и общественности высказывать самые различные тезисы о ходе военного конфликта.

Фото: lenta.ru

В очередной своей речи лидер Незалежной объяснил, что контрнаступление ВСУ не получается, потому что "надо наступать, а не отступать".

"Контрнаступление — это наступление, а не отступление. Это важный плюс. Инициатива в руках Украины", — в частности, сказал глава Украины.

Также в речи он посетовал на дефицит вооружения, отметил, что армии Украины трудно, но российской армии "ещё труднее".