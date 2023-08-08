Нуланд назвала неконституционным переворот в Нигере после встречи с мятежниками

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Военные Нигера, которые захватили власть в стране, нарушили своими действиями конституцию государства, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд после встречи с мятежниками.

Фото: РБК

"Они твёрдо придерживаются своего мнения о том, как они хотят действовать, и это не соответствует конституции Нигера", — пояснила политик во время пресс-конференции для представителей СМИ.

Нуланд уточнила, что ей удалось "предельно откровенно" пообщаться с лидерами мятежников, и несмотря на тяжесть переговоров, Соединённые Штаты не собираются рвать контакты с новыми властями Нигера.

Вскоре после начала мятежа французское правительство объявило о полной и срочной эвакуации граждан своей страны и других европейцев из Нигера.