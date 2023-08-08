Всемирный слёт скаутов "Джамбори", проводимый в Республике Корея, пройдёт без участия польского лидера Анджея Дуды. Причин оказалось несколько:
Подробности приводит газета The Dong-a Ilbo.
"Визит президента Дуды в Южную Корею на текущий момент отменен. На принятие решения повлиял рост напряженности из-за вторжения в воздушное пространство Польши белорусских военных вертолетов".
Следующий всемирный слет планируется в 2027 году на территории Польши.
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