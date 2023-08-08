Лидер Польши отменил визит в Южную Корею из-за ситуации на границе с Белоруссией

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Всемирный слёт скаутов "Джамбори", проводимый в Республике Корея, пройдёт без участия польского лидера Анджея Дуды. Причин оказалось несколько:

Фото: РБК

эвакуация поляков с места проведения мероприятия;

несогласие сторон из-за недавнего перемещения ЧВК "Вагнер" в Белоруссию ;

; тайфун "Канун" , который может достичь Корейского полуострова;

, который может достичь Корейского полуострова; обострившаяся ситуация на границе с РБ.

Подробности приводит газета The Dong-a Ilbo.

"Визит президента Дуды в Южную Корею на текущий момент отменен. На принятие решения повлиял рост напряженности из-за вторжения в воздушное пространство Польши белорусских военных вертолетов".

Следующий всемирный слет планируется в 2027 году на территории Польши.