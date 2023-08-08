Информация о нахождении бойцов ЧВК "Вагнер" на территории Нигера не имеет под собой никаких доказательств. Премьер-министр страны Ухумуду Махамаду опроверг слухи, что представители группировки находятся в пределах государства или близ его границ на Мали.
"Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно <…> На границе между Мали и Нигером нет сил "Вагнера", там находятся исламистские группировки".
Политик также напомнил о сложности прохождения через границу неизвестных военных группировок, которых не ждут в Нигере. Если бы произошло проникновения бойцов, то их бы напросто уничтожили на месте.
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