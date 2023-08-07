Ян Гагин призвал доставить часть дальнобойных ракет ВС РФ напрямую в Германию

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Представитель Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц предложил поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Он убеждён, что ВСУ не хватает военно-воздушной поддержки для того, чтобы добиться успеха в ходе контрнаступления.

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин прокомментировал призыв немецкого парламентария и заявил, что России следует доставить дальнобойные ракеты "прямо на территорию ФРГ".

"В свою очередь, оставляю за собой право предложить, как гражданин РФ с активной личной позицией, передать напрямую ФРГ часть российских дальнобойных ракет — прямо на германские территории", — отметил он в беседе с РИА Новости.