Представитель Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц предложил поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Он убеждён, что ВСУ не хватает военно-воздушной поддержки для того, чтобы добиться успеха в ходе контрнаступления.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин прокомментировал призыв немецкого парламентария и заявил, что России следует доставить дальнобойные ракеты "прямо на территорию ФРГ".
"В свою очередь, оставляю за собой право предложить, как гражданин РФ с активной личной позицией, передать напрямую ФРГ часть российских дальнобойных ракет — прямо на германские территории", — отметил он в беседе с РИА Новости.
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