Генеральная прокуратура Казахстана направила в правительство страны предложение запретить на законодательном уровне и установить административную ответственность за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение символов "Z" и "V".
По информации сайта Zakon.kz, прокурор отдела защиты общественных интересов Абайской области отметил, что после начала российской спецоперации, в Казахстане участилась демонстрация данных символов, а также замечены случаи продажи продукции для детей под наименованием "Вежливые люди" и "Армия России".
Всё это вызывает неоднозначную реакцию в обществе, подчеркнули в ведомстве.
Также по мнению прокуратуры, символы используют во время насильственных действий против суверенитета и политического режима "другой" страны.
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