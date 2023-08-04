По мнению вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, украинцам следует перестать "кайфовать" и начать больше трудиться.
Верещук считает, что граждане Украины позволили себе слишком сильно расслабиться в последнее время. Политик согласна, что людям, конечно, стоит отдыхать, но это состояние угрожает национальной безопасности страны. И неправильно, что "кто-то веселится в ночном клубе", в то время как другие воюют на поле боя.
Верещук уверена, что Украине сейчас нужно настроение начала спецоперации России на Украине, периода февраля-марта 2022 года. Сейчас украинцам не хватает выдержки, терпения и внутренней мобилизации, полагает вице-премьер-министр.
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