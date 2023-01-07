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Любовь Степушова

Украина уничтожает этнических русских, обеспечивая Западу победу над РФ

Мир » Бывший СССР » Украина

Киевский режим ценой уничтожения вверенных ему граждан, среди которых — этнические русские, обеспечивает Западу реализацию его мечты — победы над Россией.

Украина уничтожает этнических русских, обеспечивая Западу победу над РФ

Украина "теряет людей налево и направо" для Запада

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала "переселенцев из восточных регионов" активнее искать работу, чтобы не полагаться на социальную помощь, и "не ждать возвращения на прежнее место работы". Ранее в так называемом министерстве реинтеграции призвали "внутренне перемещенных лиц" стать на воинский учет.

То есть нацистский режим не хочет заботиться об этнических русских Украины (которые вдруг стали считать себя своим среди свидомых)  а ждёт их смерти.

Власти Украины не только не стыдятся своих планов по физическому уничтожению населения, но гордятся ими. Как сказал посол Украины в Лондоне и бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Newsweek:

"Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные или гражданские, но можете представить, что цифры огромны, неудобоваримы".

Далее Пристайко также откровенно и цинично отметил, для кого эти жертвы:

"У Запада теперь есть уникальный шанс. В мире не так много стран, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития с целью победы над заклятым врагом".

То есть Пристайко гордится тем, что осуществляет мечту Западу уничтожить Россию ценой физического уничтожения вверенных украинскому государству граждан и их имущества. И никто на Украине эту сделку публично не осудит, потому что СБУ придёт и убьёт.

Уничтожение украинских граждан — давно утверждённый план

Украинский народ отдан на заклание в угоду США согласно давно утверждённому плану. Так президент Владимир Зеленский объяснил, что не предупредил украинцев о "российской агрессии", чтобы они не уехали из страны. Кто тогда защищал бы Украину (читай режим), сказал президент.

Западу же воевать до последнего украинца выгоднее, чем до последнего немца. Не случайно старший сенатор США от штата Южная Каролина и председатель сенатского комитета по судебной системе, демократ Линдси Грэм сказал, что ему " нравится, как всё идёт".

"Пока мы с Украиной, даём им оружие и финансовую помощь, они будут драться до последнего человека", — отметил сенатор.

Поэтому Запад будет наращивать поставки оружия нацистской Украине, будет дергать за веревочки своей марионетки Зеленского, чтобы тот воевал с Россией за интересы США.

Украинцы воюют не "за свою землю"

Депопуляцией Украина не ограничивается, повсеместно наблюдается картина разрухи и дефицита, несмотря на финансовую помощь Запада и подотчётных ему международных структур. Большая часть денег осваивается в карманах чиновников, поставленное оружие продаётся на чёрном рынке и возвращается в виде откатов западным политикам.

И эта "помощь" — не прямая, а в виде кредитов. Взамен вся территория, а не только земли с/х назначения, уйдут за долги, которые уже превышают 100% ВВП. В 2022 году ВВП Украины уменьшился более чем на 30%, промышленность практически остановлена, энергосистема полуразрушена, урожай уменьшился на 50%, а 70% населения находится за чертой бедности.

Фактически страна откатилась в позапрошлый век с отсутствием перспективы.

Для простых граждан, которые ещё остались на территориях бывшей Украины, это будет означать дальнейшее ухудшение уровня жизни. А значит, следует ожидать, что в 2023 году продолжится массовая эмиграция и количество беженцев, вероятно, превысит 10 миллионов человек.

И совсем непонятно, за что "в мясорубке" войны и разрухи гибнут этнические русские. Им невдомёк, что для свидомых они никогда не будут своими, и они умирают уже не за "свою землю", а за землю западных спонсоров.

Как образно сказал Александр Ходаковский, "как безумная собака, обвешанная пустыми консервными банками, Украина мчится к обрыву, не осознавая своих последних дней".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы вадим пристайко
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