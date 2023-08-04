Песков: Кремль больше не будет верить на слово США о содействии экспорту при зерновой сделке

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Все заявления американских властей могут остаться пустыми словами, когда дойдёт до дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

Так он прокомментировал выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, который пообещал обеспечить безопасный экспорт продовольствия, если Россия примет решение вернуться к зерновой сделке.

"Верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ, если Москва вернется в зерновую сделку, на слово нельзя", — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии обвинил Россию в "цинизме", за то что Москва с большими скидками поставляет российскую пшеницу в нуждающиеся страны.