Все заявления американских властей могут остаться пустыми словами, когда дойдёт до дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, который пообещал обеспечить безопасный экспорт продовольствия, если Россия примет решение вернуться к зерновой сделке.
"Верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ, если Москва вернется в зерновую сделку, на слово нельзя", — цитирует Пескова агентство РИА Новости.
Ранее глава евродипломатии обвинил Россию в "цинизме", за то что Москва с большими скидками поставляет российскую пшеницу в нуждающиеся страны.
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