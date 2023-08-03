Российские поставщики продают зерно в развивающиеся страны по ценам ниже рыночных, "чтобы сделать их зависимыми", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Таким образом, подчеркнул он, Москва пользуется уязвимостью нуждающихся государств.
"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — цитирует Борреля агентство Reuters.
По его словам, эта "циничная политика", когда российское зерно будет дёшево или бесплатно доставаться африканским странам, в дальнейшем "привяжет" эти государства к Москве.
Политик заверил, что антироссийские санкции Евросоюза не должны угрожать продовольственной безопасности третьих стран, потому никаких ограничений на российский импорт продуктов питания и удобрений нет.
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