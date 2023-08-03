Reuters: Боррель обвинил Россию в "цинизме” за поставки дешёвого зерна нуждающимся странам

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Российские поставщики продают зерно в развивающиеся страны по ценам ниже рыночных, "чтобы сделать их зависимыми", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Фото: АмурПолит.ру

Таким образом, подчеркнул он, Москва пользуется уязвимостью нуждающихся государств.

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — цитирует Борреля агентство Reuters.

По его словам, эта "циничная политика", когда российское зерно будет дёшево или бесплатно доставаться африканским странам, в дальнейшем "привяжет" эти государства к Москве.

Политик заверил, что антироссийские санкции Евросоюза не должны угрожать продовольственной безопасности третьих стран, потому никаких ограничений на российский импорт продуктов питания и удобрений нет.