Грузия терпит постоянное давление со стороны Запада, который хочет ускорить диалог Тбилиси с Москвой. Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
"Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают".
На данный момент, как сообщает Гончар, западные страны пытаются применить незаконные антироссийские санкции на экстерриториальном уровне, что негативно воспринято Россией. Москва заявила, что такие действия расцениваются как вмешательство во внутренние общественно-политические процессы суверенных государств и их отношения с третьими странами.
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