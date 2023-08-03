Bloomberg: сын Байдена Хантер даже в "безостановочном загуле" заработал свыше $2 млн

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Сын американского президента Джо Байдена Хантер неоднократно называл весну и лето 2018 года "безостановочным загулом", однако за этот период ему удалось заработать более 2 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Фото: Democratic National Convention

По информации агентства, с 2017 по 2018 годы Хантер Байден в общей сложности получил свыше 4 миллионов долларов. При этом отмечается, что в 2017 году 1,6 миллиона долларов ему передали партнёры из Китая, ещё 500 тысяч долларов — украинская энергетическая компания.

Как подчёркивается в статье, в 2018-м сын президента США серьёзно страдал от наркозависимости. Несмотря на это, ему удалось заработать чуть больше 2,1 миллиона рублей за весь год. В судебном иске уточняется, что налоговые обязательства Хантера за 2017 и 2018 годы, были оплачены "неустановленной стороной", передаёт агентство.

"В документах цитируются собственные мемуары Байдена, в которых он описывает "весну и лето безостановочного загула" в 2018 году", — сказано в материале.