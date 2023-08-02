Экс-советник Кучмы Соскин вернул Зеленского в реальность после слов о "победе над Россией"

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Украинский президент Владимир Зеленский оторван от реальности, обещая победить Россию и её лидера Владимира Путина. В этом уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Политолог заметил, что обещания Зеленского "победить Россию" уже давно стали классикой, однако дальше слов дело у украинского президента не идёт.

"Вот это классическая речь Зеленского: Россию можно и нужно победить. А что ж ты тогда полтора года не можешь этого сделать? Ты наивный пацан, обманщик или просто клоун", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.

Эксперт обратил внимание на то, что союзники Украины постепенно охладевают по отношению к ней из-за неудач на поле боя, военная помощь Киеву с их стороны будет сокращаться.

В то же время позиции России только крепнут: в качестве примера он привёл организованный Владимиром Путиным саммит Россия-Африка.

А потому Киеву остаётся только один выход — садиться за стол переговоров с Москвой, резюмировал Соскин.