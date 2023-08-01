В огромных потерях ВСУ нужно винить украинское командование, которое несмотря ни на что приняло решение о начале контрнаступлении два месяца назад. Об этом напомнил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог отметил, что ничего, кроме потерь, контрнаступление Киеву не принесло.
"Контрнаступление. Уже четвертого августа будет два месяца. Ничего не освободили. Потеряно 20 процентов западной техники в результате этих наступлений. Украинские потери исчисляются тысячами, может десятками тысяч человек", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Эксперт добавил, что киевские власти держат в тайне настоящие цифры, которыми исчисляются потери украинских военнослужащих.
Ранее Соскин предсказал, что принудительная мобилизация и отправка в тюрьму тех украинцев, которые не хотят воевать, приведут Владимира Зеленского к революции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.