Экс-советник Кучмы Соскин напомнил об итогах продолжающегося контрнаступления Киева

В огромных потерях ВСУ нужно винить украинское командование, которое несмотря ни на что приняло решение о начале контрнаступлении два месяца назад. Об этом напомнил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Политолог отметил, что ничего, кроме потерь, контрнаступление Киеву не принесло.

"Контрнаступление. Уже четвертого августа будет два месяца. Ничего не освободили. Потеряно 20 процентов западной техники в результате этих наступлений. Украинские потери исчисляются тысячами, может десятками тысяч человек", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Эксперт добавил, что киевские власти держат в тайне настоящие цифры, которыми исчисляются потери украинских военнослужащих.

Ранее Соскин предсказал, что принудительная мобилизация и отправка в тюрьму тех украинцев, которые не хотят воевать, приведут Владимира Зеленского к революции.