Максимальный срок наказания по уголовным делам, которые расследуются в отношении экс-президента США Дональда Трампа, составляет порядка 600 лет тюрьмы, пишет The Washington Times.
По данным газеты, против Трампа возбуждены три дела во Флориде, Нью-Йорке и округе Колумбия. Отмечается, что ему насчитали 600 лет заключения в тюрьме, если наказание будет выдвинуто по 78 пунктам. В этом случае речь идёт о пожизненном сроке.
"Такой срок Трамп будет вынужден отбывать, если его признают виновным", — подчёркивается в публикации.
Ранее в штабе Трампа заявили, что все обвинения против бывшего руководителя США — попытка действующего главы Белого дома Джо Байдена внести коррективы в ход выборов 2024 года. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, и Трамп, и Байден могут выбыть из президентской гонки на фоне судебных тяжб и коррупционных скандалов.
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