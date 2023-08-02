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The Washington Times: Трампу может грозить пожизненное тюремное заключение

1:03
Мир

Максимальный срок наказания по уголовным делам, которые расследуются в отношении экс-президента США Дональда Трампа, составляет порядка 600 лет тюрьмы, пишет The Washington Times.

The Washington Times: Трампу может грозить пожизненное тюремное заключение
Фото: White House/via Globallookpress.com

По данным газеты, против Трампа возбуждены три дела во Флориде, Нью-Йорке и округе Колумбия. Отмечается, что ему насчитали 600 лет заключения в тюрьме, если наказание будет выдвинуто по 78 пунктам. В этом случае речь идёт о пожизненном сроке.

"Такой срок Трамп будет вынужден отбывать, если его признают виновным", — подчёркивается в публикации.

Ранее в штабе Трампа заявили, что все обвинения против бывшего руководителя США — попытка действующего главы Белого дома Джо Байдена внести коррективы в ход выборов 2024 года. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, и Трамп, и Байден могут выбыть из президентской гонки на фоне судебных тяжб и коррупционных скандалов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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