Штаб Трампа: обвинения против политика - попытка Байдена вмешаться в выборы 2024 года

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Выдвинутые обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу о беспорядках в государственном конгрессе за январь 2021 года - это не что иное, как попытка повлиять на президентские выборы 2024 года со стороны администрации нынешнего лидера Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Фото: www.gazeta.ru

"Это не что иное, как свежая коррумпированная глава продолжающейся жалкой попытки преступной семьи Байдена".

Однако, штаб Трампа официально заявил, что политик становится "неоспоримым фаворитом" в предстоящей гонке.

Напомним, ранее выдвинутые обвинения в сторону Трампа президентская кампания охарактеризовала как очередные попытки со стороны администрации Байдена избавиться от конкурента.