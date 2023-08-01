Выдвинутые обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу о беспорядках в государственном конгрессе за январь 2021 года - это не что иное, как попытка повлиять на президентские выборы 2024 года со стороны администрации нынешнего лидера Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
"Это не что иное, как свежая коррумпированная глава продолжающейся жалкой попытки преступной семьи Байдена".
Однако, штаб Трампа официально заявил, что политик становится "неоспоримым фаворитом" в предстоящей гонке.
Напомним, ранее выдвинутые обвинения в сторону Трампа президентская кампания охарактеризовала как очередные попытки со стороны администрации Байдена избавиться от конкурента.
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