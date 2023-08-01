Пушков допустил, что Трамп и Байден будут "выбиты" из президентской гонки в США

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Экс-руководитель США Дональд Трамп и действующий американский президент Джо Байден могут быть "выбиты" из президентской гонки на фоне судебных тяжб и коррупционных расследований.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. Он обратил внимание на "критическую массу разоблачений", которая появляется вокруг главы Белого дома и его сына Хантера. Не исключено, что из-за этих скандалов или состояния здоровья Байден не сможет вновь переизбраться на президентский пост, уточнил сенатор.

Как пояснил государственный деятель, если Трамп не "отобьётся" от предъявленных обвинений, у него не получится принять участие в выборах.

"В этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами", — отметил Пушков в Telegram-канале.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв допустил эскалацию украинского конфликта перед выборами нового президента США.