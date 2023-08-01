Экс-руководитель США Дональд Трамп и действующий американский президент Джо Байден могут быть "выбиты" из президентской гонки на фоне судебных тяжб и коррупционных расследований.
Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. Он обратил внимание на "критическую массу разоблачений", которая появляется вокруг главы Белого дома и его сына Хантера. Не исключено, что из-за этих скандалов или состояния здоровья Байден не сможет вновь переизбраться на президентский пост, уточнил сенатор.
Как пояснил государственный деятель, если Трамп не "отобьётся" от предъявленных обвинений, у него не получится принять участие в выборах.
"В этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами", — отметил Пушков в Telegram-канале.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв допустил эскалацию украинского конфликта перед выборами нового президента США.
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