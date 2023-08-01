Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал новую атаку беспилотников на Москву и пригрозил, что "неустановленных дронов" будет больше.
"Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов", — написал он в социальных сетях.
Он заявил, что Москве следует привыкнуть к полноценному конфликту, который "скоро окончательно перейдёт на российскую территорию".
"Всё, что будет дальше происходить в России, — объективный исторический процесс", — подчеркнул представитель киевского режима.
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